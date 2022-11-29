Городские и междугородние дороги очищают от снега в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край накрыл снежный циклон, который закончится не раньше 1 декабря. Все районы, кроме отдаленных северных, парализовало из-за обилия осадков. Погода внесла коррективы в транспортное сообщение. Временно не работает паромная переправа Ванино - Холмск, в центральной части региона ограничено движение междугородних пассажирских автобусов. Запрет действует в направлениях Комсомольск - Амурск, Хабаровск - Биробиджан, Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск. Власти не исключают, что уже во второй половине дня список закрытых для автобусов дорог может пополниться.

- Аварийные и дорожные службы находятся в режиме повышенной готовности. Сбоев, аварий в работе объектов энергетики и коммунального хозяйства из-за непогоды пока не зарегистрировано. Ж/д составы ходят по расписанию. По авиации есть отмены рейсов: на завтра перенесены вылеты из Хабаровска в Чумикан, Аян, Чегдомын и в Оху, - рассказали в дежурно-диспетчерской службе правительства Хабаровского края.

С самого утра на дороги федерального значения выехали около 120 спецмашин. Краевые трассы убирают 47 машин, а в Хабаровске - больше 50.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил местным властям следить за обстановкой и направлять все доступные силы на расчистку дорог от выпавшего снега.

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