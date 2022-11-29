Хабаровский край будет скован холодом: жителей региона просят приготовиться к лютым морозам

Температура упадет на 10-15 градусов в Хабаровском крае в ночь на 1 декабря
Фото: Правительство Хабаровского края
Циклон принес в Хабаровский край снегопады и ветер. Но это не все, чем погода способна удивить жителей региона. В ночь с 30 ноября на 1 декабря синоптики прогнозируют резкое похолодание. Температура упадет сразу на 10-15 градусов. Ночью столбик термометра на большей части территории края покажет до -30 градусов. Днем особого потепления ждать не придется. Температура воздуха поднимется от -15 до -20 градусов.
Резкое похолодание придет вместе с сильными порывами ветра. На юге и в центральной части Хабаровского края сила ветра будет достигать 20 метров в секунду, а на севере местами до 29 метров в секунду.
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