Хабаровский край будет скован холодом: жителей региона просят приготовиться к лютым морозам

Температура упадет на 10-15 градусов в Хабаровском крае в ночь на 1 декабря Фото: Правительство Хабаровского края

Циклон принес в Хабаровский край снегопады и ветер. Но это не все, чем погода способна удивить жителей региона. В ночь с 30 ноября на 1 декабря синоптики прогнозируют резкое похолодание. Температура упадет сразу на 10-15 градусов. Ночью столбик термометра на большей части территории края покажет до -30 градусов. Днем особого потепления ждать не придется. Температура воздуха поднимется от -15 до -20 градусов.

Резкое похолодание придет вместе с сильными порывами ветра. На юге и в центральной части Хабаровского края сила ветра будет достигать 20 метров в секунду, а на севере местами до 29 метров в секунду.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.