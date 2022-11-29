Пенсионеры ЕАО получат единовременную выплату после 5 декабря

Пенсионеры ЕАО получат единовременную выплату
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Глава региона распорядился выплатить пенсионерам единовременную денежную помощь. Она положена тем, кто родился с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года. Получить ее могут пожилые люди, которые постоянно проживают в ЕАО.
- Выплатить в 2022 году гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории ЕАО, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, тысячу рублей, - говорится в постановлении правительства ЕАО.
Деньги на выплаты выделят из регионального бюджета. Получить помощь можно будет после того, как распоряжение вступит в силу - 5 декабря. Эта выплата не будет учитываться в составе доходов семей при предоставлении им других мер соцподдержки.
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