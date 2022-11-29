Михаил Дегтярев наградил лучших садоводов и дачников Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошло собрание, приуроченное ко Дню садоводов и огородников Хабаровского края. Поздравил лучших земледелов губернатор региона Михаил Дегтярев. Сам праздник проходит в крае с 1999 года и за это время уже стал всеобщей традицией.

- На своих участках, общая площадь которых в регионе превышает 20 тысяч гектаров, трудится более 300 тысяч жителей. Организовано свыше 360 СНТ и ДНТ, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Михаил Дегтярев выразил благодарность дачникам за их труд и любовь к родной земле. Глава региона пожелал им хорошего урожая. По результатам конкурса лучшим признан участок Ларисы Седовой из Комсомольска, а звание лучшей семьи огородников присуждено семье Натальи Березанской из Хабаровского района. Среди СНТ победителем стал комсомольский «Металлург-1», а из клубов садоводов и огородников - «Урожай» из Совгавани.

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