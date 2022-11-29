Елок не будет: одна из точек продаж перестанет работать в Хабаровске

В Хабаровске перестанут продавать елки на площади Блюхера Фото: Администрация Хабаровска

До Нового года осталось чуть больше месяца. Самое время готовиться к празднику, наряжать елку, украшать квартиры и дома. В Хабаровске в этом году хвойные деревья будут продавать во всех районах города. Точек будет почти 90. Но вот одно из самых популярных мест, где жители краевой столицы привыкли выбирать новогоднюю красавицу, работать не будет.

- Из списка исчезнет одна из популярных точек в районе площади имени Блюхера, так как там провели реконструкцию, - рассказали в администрации Хабаровска.

Традиционно торговля елками начнется в 20-х числах декабря. Сейчас в мэрии рассматривают заявки от предпринимателей, которые хотят участвовать в торговле в 2022 году. До конца этой недели будет утвержден список торговых точек.

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