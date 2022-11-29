Мэрия Хабаровска передала топливозаправщик КАМАЗ в воинскую часть Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске мэр Сергей Кравчук распорядился передать в воинскую часть специальную топливозаправочную машину КАМАЗ. Как сообщили в пресс-службе администрации, предварительно машину подготовили, перекрасили в защитные цвета. КАМАЗ передали вместе с другой техникой.

- Использовать его для заправки танкового вооружения и военной техники будет сформированное из мобилизованных хабаровчан подразделение. Люди и техника уже отправились в зону проведения специальной военной операции, - сообщили в мэрии.

Ранее в городе предпринимательница передала для нужд спецоперации уазик «буханку». Перевозчица не впервые участвовала в отправке помощи военнослужащим. Помимо транспорта, она посылала солдатам портативные газовые плиты и другие необходимые устройства.

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