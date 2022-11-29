В Хабаровском крае из-за снегопада закрыли еще одну трассу Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае на автодороге «подъезд к селу Ачан» ввели временное ограничение проезда пассажирского транспорта. Причиной тому стал сильный снегопад. Выезжать на участок трассы в такую погоду небезопасно. Об этом сообщили в АО Региоснаб. Непрекращающийся снег затрудняет видимость.

Ранее, по сообщениям краевого МЧС, из-за гололедицы и наката также ввели ограничения движения общественного транспорта на дороге Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре.

В регион пришел снежный циклон, по причине которого на дорогах стало небезопасно. На расчистку дорог брошено огромное количество сил городских служб. В краевой столице уже второй день отмечаются заторы на дорогах. Пробки оцениваются в 10 баллов. По информации синоптиков, плохая погода сохранится в регионе еще около суток.

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