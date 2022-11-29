Госавтоинспекторы Хабаровского края помогают вытаскивать из снега машины Фото: ГИБДД по Хабаровскому краю

Обрушившийся на Хабаровский край снежный циклон парализовал большинство автодорог. Машины буквально стоят в километровых пробках. В особенности в часы пик. Некоторые транспортные средства оказались в самом настоящем снежном плену. Вытаскивать машины из снега водителям помогают госавтоинспекторы.

- Сотрудники Госавтоинспекции по всему краю оказывают содействие и помощь водителям, оказавшимся в сложной дорожной ситуации. Не все автовладельцы справляются с управлением транспортными средствами в сложных погодных условиях, попадая в снежные ловушки. Сотрудники полиции помогают автомобилистам вытаскивать при помощи тросов и выталкивать машины из «снежного плена» на проезжую часть, - рассказали в ГИБДД.

В связи с циклоном и сильным снегопадом несколько автодорог регионального значения закрыли для пассажирского транспорта. Так, ограничение ввели на автодороге «подъезд к селу Ачан» и на трассе Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре.

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