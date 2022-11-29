В Комсомольске на пешеходном переходе сбили восьмилетнего ребенка

В Комсомольске на пешеходном переходе сбили 8-летнего ребенка Фото: ОГИБДД по Комсомольску-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре утром 29 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок. Как сообщает ОГИБДД по городу, ребенка сбили на пешеходном переходе, он получил серьезную травму.

- Водитель 41 года, управляя автомобилем Nissan X-Trail, двигаясь по улице Советской со стороны проспекта Победы в сторону улицы Калинина, на регулируемом перекрестке с улицы Ленинградской, выехав на зеленый сигнал светофора и заканчивая движение через перекресток, после смены сигнала не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода восьми лет, - рассказали в ведомстве.

Ребенок переходил дорогу на зеленый свет. Что сейчас с ним, и как он себя чувствует - не сообщается. Отметим, накрывший Хабаровский край снежный циклон стал причиной многих ДТП в регионе. Водителей призывают быть предельно аккуратными на трассах, соблюдать скоростной режим и дистанцию во избежание столкновений и серьезных аварий.

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