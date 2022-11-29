Паромную переправу Ванино – Холмск в Хабаровском крае закрыли из-за непогоды Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в результате обрушившегося снегопада остановлена работа переправы парома между Ванино и Холмском. Как сообщает губернатор региона Михаил Дегтярев, на борьбу с последствиями брошены все силы.

- Нацелил местные власти и профильные службы оперативно следить за ситуацией на трассах и в поселениях. Направить все силы на расчистку дорог от снега. С утра осадки уже идут во всех районах, кроме отдаленных северных: Охотского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Ульчского, - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Помимо парома, ограничено движение на нескольких трассах региона. Так, для пассажирского транспорта ограничено движение на автодорогах «Комсомольск-на-Амуре - Амурск», «Хабаровск - Биробиджан», «Хабаровск - Лидога - Ванино» с подъездом к Комсомольску-на-Амуре.

Как сообщала мэрия краевой столицы, на дороги именно в городе за сутки высыпали порядка 700 тонн реагентов. Работы продолжаются.

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