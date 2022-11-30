Разбивали машины ради денег: 16 человек едва не обанкротили страховую компанию в Комсомольске

16 комсомольчан устраивали подставные аварии ради страховки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

30-летний житель Комсомольска придумал схему «пассивного дохода». Собрав единомышленников, он 3,5 года устраивал подставные аварии, получая деньги со страховки.

Идея нажиться на страховщиках возникла у мужчины в январе 2018 году. Приобщив к схеме еще 15 человек, он определял место аварии и машины, которые будут в ней участвовать. Чтобы избежать лишнего внимания, подставные ДТП организовывались поздним вечером или по ночам в глухих районах города. После аварий участники обращались за страховкой.

- Схема работала до апреля 2022 года. За это время автоподставщики оформили 12 ДТП и получили выплаты на сумму 2,47 миллиона рублей. Уголовные дела завели на 15 подозреваемых и отдельное - на организатора аферы, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Всех участников схемы обвиняют по двум статьям - «Мошенничество в сфере страхования» и «Подготовка и покушение на преступление». С них взяли подписки о невыезде до конца расследования и вынесения приговора.

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