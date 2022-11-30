Игровые площадки для детей на пустырях обустраивают в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Годами пустующая территория в Березовке преобразилась на глазах. Благодаря активистам территориального общественного самоуправления (ТОС) «Мир» у детей появилась новая площадка для игр и отдыха.

ТОС «Мир» выиграло в конкурсе проектов грант в размере 800 тысяч рублей. Деньги было решено потратить на строительство новой детской площадки. Для обустройства выбрали пустырь, который годами простаивал без внимания.

- Деньги направлены на строительство спортивно-игровой площадки «Счастливое детство». На месте пустыря появились игровой городок, спорткомплекс, качели и карусель, лавочки и урны, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Напомним, что в этом году грантовую поддержку получил 341 проект. В 2023 году участвовать в конкурсе будут 830 разработок. Победители поделят 250 миллионов рублей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.