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НовостиОбщество29 ноября 2022 23:11

Призывники учатся управлять танками на тренажерах в Хабаровском крае

В окружном учебном центре Восточного военного округа начались мультимедийные занятия
Александра ЯВИЩЕНКО
Призывники учатся управлять танками на тренажерах в Хабаровском крае

Призывники учатся управлять танками на тренажерах в Хабаровском крае

Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

В окружном учебном центре (ОУЦ) Восточного военного округа (ВВО), который расположен в Хабаровском крае, с призывниками проводят занятия на мультимедийных тренажерах. Эти уроки входят в план обучения в рамках курса одиночной подготовки военнослужащих.

- Новобранцы занимаются на мультимедийных тренажерах, имитирующих танк Т-72. ПО оборудования моделирует виртуальное поле боя с учетом времени года, суток, погоды, географических и климатических особенностей местности, - рассказали в пресс-службе ВВО.

Инструкторы фиксируют ошибки, которые допускают новобранцы. Это позволяет сразу скорректировать модель поведения бойца и проработать алгоритм действий при разных обстоятельствах. Подготовкой солдат занимаются офицеры, прапорщики и сержанты. Кроме ведения танкового боя новобранцы проходят военно-политическую, строевую и подготовку по общевоинским уставам, изучают вооружение и военную технику.

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