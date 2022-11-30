Призывники учатся управлять танками на тренажерах в Хабаровском крае
Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
В окружном учебном центре (ОУЦ) Восточного военного округа (ВВО), который расположен в Хабаровском крае, с призывниками проводят занятия на мультимедийных тренажерах. Эти уроки входят в план обучения в рамках курса одиночной подготовки военнослужащих.
- Новобранцы занимаются на мультимедийных тренажерах, имитирующих танк Т-72. ПО оборудования моделирует виртуальное поле боя с учетом времени года, суток, погоды, географических и климатических особенностей местности, - рассказали в пресс-службе ВВО.
Инструкторы фиксируют ошибки, которые допускают новобранцы. Это позволяет сразу скорректировать модель поведения бойца и проработать алгоритм действий при разных обстоятельствах. Подготовкой солдат занимаются офицеры, прапорщики и сержанты. Кроме ведения танкового боя новобранцы проходят военно-политическую, строевую и подготовку по общевоинским уставам, изучают вооружение и военную технику.
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