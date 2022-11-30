38 аварий и один пожар произошли в Хабаровске 29 ноября Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

За прошедший день в Хабаровске случилось 38 ДТП. Многие из аварий произошли из-за снегопада. С наледью на дорогах борются коммунальщики. Они работают в круглосуточном режиме, но очистить сразу все улицы невозможно. У них в распоряжении больше 50 спецмашин. Во вторник с улиц краевой столицы было вывезено 260 кубометров снега.

- За 29 ноября на пульт пожарно-спасательной службы поступило два вызова - из-за пожара и возгорания, - рассказали в администрации Хабаровска.

Из-за неправильной парковки за сутки было эвакуировано 16 машин. На пульт скорой помощи от хабаровчан поступило 858 вызовов.

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