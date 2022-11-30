Ледостав на Амуре начался позже нормы в Хабаровском крае Фото: Администрация Хабаровска

По состоянию на 29 ноября ледостав установился на Амуре у Комсомольска и на Уссури в Бикинском районе у села Лончаково. Это произошло на 9-12 дней позже, чем обычно. Продолжается ледоход на Амуре от устья Буреи до села Малмыж и на Зее от Поляковского до устья в Амурской области, а также на других реках Хабаровского края. У Хабаровска сейчас наблюдается сплошной ледоход, а на Амурской протоке у села Казакевичево - ледостав. Выход на лед все еще опасен. Установление ледостава на участке Хабаровск - Нижнетамбовское ожидается до 1 декабря.

В норме становление льда у Хабаровска выпадает на 21 ноября, а у Комсомольска - 18 ноября. В этот период вода замерзает неравномерно - сначала у берега и на мелководье, где нет ветра, а после уже на середине.

Серый, молочно-мутного цвета, ноздреватый и пористый лед очень опасен, так как обрушивается сразу, предварительно не трескаясь под весом человека. Поэтому жителей края призывают подождать с выходом на реку, даже если кажется, что замершая поверхность реки уже крепкая. Чтобы лед выдержал нагрузку без риска для жизни, его толщина должна быть не меньше семи сантиметров.

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