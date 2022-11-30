Прокуратура проверила качество уборки снега на улицах Хабаровска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Хабаровска проверила, как проходит борьба коммунальных служб города с последствиями циклона. Едва начался рейд, были обнаружены первые нарушения.

На Карла Маркса роторные аппараты на спецтехнике скидывают снег на обочину, попутно засыпая выезд на главную дорогу с примыкающих улиц. Еще хуже дело обстоит, если посмотреть на состояние второстепенных дорог. На главных транспортных артериях почти везде виден асфальт, в то время как небольшие улицы усыпаны снегом, который машины уже успели раскатать «в стекло». Сотрудники прокуратуры рассказали, что виновные будут привлечены к ответственности.

В Хабаровске ежедневно на уборку дорог выходят около 60 единиц спецтехники. Коммунальщики работают даже ночью. Несмотря на это, многие улицы остаются неубранными. Трудностей добавляют автомобили, припаркованные на обочинах дорог.

Отметим, что в начале следующей недели синоптики прогнозируют еще один циклон с очередным снегопадом.

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