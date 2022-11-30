Новый заместитель начальника дальневосточной полиции назначен в Хабаровске Фото: УТ МВД России по ДФО

Нового замначальника дальневосточной полиции представили в Хабаровске. Им стал Юрий Шириков - начальник и полковник полиции. Сотрудника представил глава Управления на транспорте МВД России по ДФО, генерал-майор полиции Александр Кем.

- Юрий Евгеньевич Шириков родился в 1977 году в Кропоткине Краснодарского края. Он окончил Южно-Российский государственный технический университет, получив образование по направлению «Инженер по автоматике», а в 2013 году - Адыгейский государственный университет по специальности «Юриспруденция», - рассказали в УТ МВД России в ДФО.

Юрий Шириков работает в правоохранительных органах с 2000 года. Начинал карьеру он в Краснодарском ЛУВД на транспорте. С 2018 года был главой Комсомольского линейного отдела МВД России на транспорте, а с 2020 года - начальником хабаровского управления.

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