Две мемориальные доски открыли бойцам ОМОН Росгвардии в школе Амурска Фото: УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю

В амурской детско-юношеской спортивной школе №3 прошла церемония открытия двух мемориальных табличек сотрудникам ОМОН «Ураган» Управления Росгвардии по Хабаровскому краю. Оба героя погибли при исполнении боевых задач в зоне проведения военной спецоперации.

- Старший сержант полиции Илья Зубанов и младший сержант полиции Даниил Кузьмин погибли в июле. Они защищали мирное население Донецкой и Луганской народных республик. Указом Президента России Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность они посмертно награждены орденами Мужества,- рассказали в пресс-службе УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю.

Мемориальная доска в честь Даниила Кузьмина Фото: УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю

На торжественную церемонию пришли родственники бойцов, их сослуживцы, ученики и работники школы, в которой учились бойцы. Память погибших почли минутой молчания, после чего присутствующие возложили цветы к мемориальным доскам.

Мемориальная доска в честь Ильи Зубанова Фото: УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю

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