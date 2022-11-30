Общественный транспорт Хабаровска украсят к Новому году
Фото: Администрация Хабаровска
С 12 по 25 декабря в Хабаровске пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление общественного транспорта. Участвовать будут работники, обслуживающие троллейбусы, автобусы и трамваи. Водители и кондукторы украсят машины изнутри, а сами переоденутся в костюмы сказочных персонажей.
- Конкурс проводится, чтобы привлечь работников сферы пассажирских перевозок к созданию новогоднего настроения и повышению качества обслуживания. Каждый год участники с азартом подходят к участию в конкурсе, - рассказали в управлении промышленности, транспорта, связи Хабаровска.
Оцениваться будет внешний и внутренний вид транспорта, чистота в салоне, наряды работников. Дополнительным бонусом будет украшение машин поделками, сделанными своими руками, и поздравления пассажиров по микрофону.
Победителей выберут в четырех номинациях за лучшее новогоднее оформление автобуса большой и малой вместимости, троллейбуса и трамвая. Заявки на участие можно подать до 9 декабря на Ким Ю Чена, 42.
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