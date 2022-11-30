«Тест по истории Великой Отечественной войны» пройдет в Хабаровском крае 2 декабря Фото6 Молодежная общественная палата Хабаровского края
2 декабря 2022 года в преддверии Дня Неизвестного солдата в Хабаровском крае пройдет «Тест по истории Великой Отечественной войны». Принять участие могут все желающие на сайте «Большая история».
- У участников будут ровно сутки, чтобы пройти тест. Отсчет времени начнется в 7:00. Нужно будет ответить на 40 заданий. За каждый правильный ответ начисляется один балл. На выполнение дается 40 минут, - рассказал Вениамин Стельмах, председатель Молодежной общественной палаты при закдуме Хабаровского края.
Результаты тестирования будут доступны сразу после прохождения всех заданий. Каждый участник получит сертификат о прохождении.
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