Лариса Долина выступила в Хабаровске в честь 100-летия российского джаза Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске большим концертом отметили 100-летие российского джаза. На сцене краевого музыкального театра выступили отечественные звезды эстрады и шоу-бизнеса: Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Даниил Крамер, звезда шоу «Голос» Фантине Притула и другие знаменитости.

- Концерт - это малая часть масштабного празднования векового юбилея российского джаза. Выступления в честь праздника прошли по всей стране, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Джазовый фестиваль был организован в Хабаровске в рамках проекта «Дни Москвы в Хабаровском крае», который инициировал губернатор Михаил Дегтярев.

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