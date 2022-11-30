Лариса Долина выступила в Хабаровске в честь 100-летия российского джаза
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровске большим концертом отметили 100-летие российского джаза. На сцене краевого музыкального театра выступили отечественные звезды эстрады и шоу-бизнеса: Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Даниил Крамер, звезда шоу «Голос» Фантине Притула и другие знаменитости.
- Концерт - это малая часть масштабного празднования векового юбилея российского джаза. Выступления в честь праздника прошли по всей стране, - рассказали в правительстве Хабаровского края.
Джазовый фестиваль был организован в Хабаровске в рамках проекта «Дни Москвы в Хабаровском крае», который инициировал губернатор Михаил Дегтярев.
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