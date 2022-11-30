Трассы «Хабаровск – Биробиджан» и «Комсомольск – Амурск» открыли 30 ноября Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Снежный циклон уже второй день бушует в Хабаровском крае. За последние дни во многих районах выпала месячная норма снега, который создал проблемы с движением транспорта по междугородним трассам.

29 ноября многие дороги между населенными пунктами Хабаровского края были закрыты для пассажирских автобусов. Уже 30 ноября ограничения начали постепенно снимать. Открыли трассы Хабаровск - Биробиджан и Комсомольск - Амурск, а также подъездную дорогу к селу Ачан. По прогнозам синоптиков, циклон задержится в регионе до 1 декабря, поэтому не исключено, что ограничения снова введут, если погода испортится.

- Сейчас циклон смещается в Охотское море. Его влияние сохраняется, поэтому в течение дня нас ждут ветер и похолодание, - рассказали в Хабаровском гидрометцентре.

Еще продолжает действовать ограничение на трассе Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску.

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