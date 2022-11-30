Летящий из Москвы в Магадан самолет приземлится в Хабаровске Фото: «ХабАвиа»
В Магаданской области погода не позволяет работать аэропорту в штатном режиме. Рейсы приходится переносить, а уже вылетевшие самолеты отправлять в соседние области на посадку.
- Вылет рейса HZ5612, который должен был отправиться 29 ноября по маршруту Хабаровск - Магадан, отложен до завтра. Ориентировочное время вылета - 1 декабря в 2:55,- рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Хабаровск.
Погода также испортила планы пассажирам, которые находятся на рейсе FV6289. Самолет вылетел 29 ноября из Москвы на Колыму. Из-за циклона борт придется сажать в аэропорту Хабаровска, чтобы не подвергать экипаж и пассажиров опасности.
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