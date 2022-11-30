Городские предприятия Хабаровска передали военным спецмашины Фото: Администрация Хабаровска

Городские предприятия Хабаровска помогают военнослужащим, которые находятся в зоне проведения СВО. Некоторые из работников этих организаций также отправились в зону боевых действий в рамках мобилизации или в качестве добровольцев. В распоряжение бойцов из краевой столицы накануне отправили два топливозаправщика «ЗИЛ-131» и «КАМАЗ», а также «УАЗ», который будут использовать в качестве санитарной машины для эвакуации и перевозки больных и раненых военнослужащих. А руководитель одного из предприятий передал бойцам свой личный внедорожник.

- Это личный мой подарок ребятам. Не могу по-другому, - сказал глава организации.

Напомним, немногим ранее в качестве помощи администрация Хабаровска отправила в зону СВО шесть внедорожников, которые числились в автопарке мэрии.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.