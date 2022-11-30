Михаил Дегтярев встретился с новым главой Дальневосточного управления Центробанка России Фото: Александр Янышев

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с начальником Дальневосточного главного управления Центрального банка (ЦБ) России Ириной Карлаш. В начале разговора глава региона отметил, что сейчас в крае полным ходом идет трансформация экономики. Даже санкции не смогли подорвать ее устойчивость. За девять месяцев доходы в местный бюджет выросли на 16% в сравнении с прошлым годом и составили 18 миллиардов рублей. Такого результата удалось добиться благодаря исполнению федерального и краевого планов, сотрудничеству с регулятором.

- Отделение ЦБ по Хабаровскому краю и правительство региона связывают долгие годы сотрудничества. Важно продолжать совместную работу и впредь, - сказала Ирина Карлаш.

В ходе встречи стороны обсудили развитие банковского сектора на территории края и перспективы внедрения цифрового рубля.

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