Технопарк и центр по ремонту спецтехники появятся на ТОР «Хабаровск» Фото: Правительство Хабаровского края

Территорию опережающего развития «Хабаровск» расширили под проекты двух инвесторов. Ожидается, что через три года на площадке откроются технопарк, ориентированный на строительную отрасль, и первый на Дальнем Востоке центр по ремонту крупной спецтехники.

- Будут реализованы проект компании «Сониктранс» по сборке, обслуживанию, ремонту авто и крупной спецтехники и проект по созданию индустриального парка «Вектор». Общий объем заявленных инвестиций - 446 миллионов. Число рабочих мест увеличится на 471, - рассказали в минэкономразвития Хабаровского края.

Сейчас ведется работа по расширению границ ТОР под реализацию семи инвестпроектов, сумма которых составит больше 11 миллиардов рублей. Благодаря им в регионе прибавится около 1,6 тысячи рабочих мест.

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