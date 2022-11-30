Ирина Зикунова: Объемы совершенствования первичного звена медицинской помощи внушают надежду

Реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения продлится до 2025 года Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Очередной «правительственный час», прошедший в Законодательной думе Хабаровского края, был посвящен реализации программы первичного звена краевого здравоохранения. Свой доклад с промежуточными результатами и дальнейшими планами представил министр здравоохранения региона Юрий Бойченко.

Общая сумма, предусмотренная на реализацию программы в период с 2021 по 2025 год, составляет 8,2 миллиарда рублей, из них большая часть предоставлена федеральным бюджетом. Средства идут на строительство и капитальный ремонт объектов медицинских организаций, обновление материально-технической базы и бесперебойное обеспечение лекарствами.

По итогам неполного 2022 года капитальный ремонт завершен на 10 объектах, появляются новые фельдшерско-акушерские пункты - последний открылся в селе Константиновка, а еще шесть были законтрактованы. Медицинские учреждения получили в распоряжение 26 единиц транспортной техники и 193 единицы медицинского оборудования.

После доклада депутаты заострили внимание на разных аспектах реализации программы, среди которых транспортная доступность, строительство объектов здравоохранения, распределение медицинского оборудования. Депутат Вадим Горуленко затронул тему обеспечения хозяйственных нужд медицинских учреждений, в том числе комплектация постельными принадлежностями.

Депутаты высказали свои предложения, на что следует обратить внимание в ходе дальнейшей реализации программы Фото: Законодательная дума Хабаровского края

- Одеяла, подушки, матрасы чистые и стерильные, но при этом настолько изношенные, потому что им по 40 лет. В таких случаях вместо одного матраса приходится использовать два или даже три, - отметил Вадим Горуленко.

Спикер краевого парламента Ирина Зикунова также подчеркнула, что на этой статье расходов нельзя экономить.

Депутат Владислав Чечиков отметил, что строительство некоторых заявленных объектов так и не было завершено в срок из-за некачественной подготовки проектно-сметной документации. Юрий Бойченко заметил, что, к сожалению, иногда приходится иметь дело с недобросовестными проектными организациями.

В завершение заседания Ирина Валериевна подытожила озвученные факты и предложения, отметив моменты, над которыми предстоит продолжить серьезную работу.

- И объемы финансирования, и объемы совершенствования первичного звена медицинской помощи впечатляют, внушают надежду, хотя программа не завершена. Между тем существует действительно необходимость более гибко корректировать эту программу с учетом того, что открываются обстоятельства ненадлежащего технического состояния, обеспечения оборудованием. Есть ситуация с невозвращением «целевиков» к месту заключенных договоров. Получив качественную образовательную услугу в медицинском университете, к месту работы возвращаются не все, и вложенные средства не отрабатываются. Кроме того, надо бороться с тем, чтобы методически обосновано осуществлялось финансовое обеспечение учреждений здравоохранения. Учреждения здравоохранения - это не коммерческие организации, у государства есть обязательства по предоставлению помощи, они напрямую связаны с финансированием, - сказала Ирина Зикунова.