Минтранс Хабаровского края организовал внутреннее расследование обстоятельств рейса вертолета из Охотска

Минтранс Хабаровского края организовал внутреннее расследование обстоятельств рейса вертолета 24 ноября Фото: предоставлено редакции

Министерство транспорта Хабаровского края разбирается в деталях рейса Охотск - Новая Иня за 24 ноября. Его выполняла авиакомпания ООО «Дальнереченск-Авиа» по договору с администрацией Охотского района на средства, выделенные из бюджета.

Расследование организовали после публикации видео в материале «КП» - Хабаровск». На кадрах видно, как люди вынуждены жаться по углам, ведь большая часть салона забита коробками, хаотично лежащими кучей на полу.

- Экипаж, выполнявший рейс, отозван из командировки в Хабаровске для разбирательств, - сообщили «КП» - Хабаровск» в министерстве транспорта Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что в этот день на борту находились медики, вылетевшие в поселок для оказания помощи. С собой они взяли оборудование. До вылета выяснилось, что вес поклажи превышает допустимые показатели, и коробки вынесли из воздушного судна.

Пассажиры же сообщали, что в коробках находились телевизоры, которые падали на стоявших пассажиров, которым не хватило сидячих мест. Ни авиакомпания, ни администрация Охотского района пока что не прокомментировали эту ситуацию. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

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