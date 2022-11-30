Мороз до -33 градусов прогнозируют Хабаровскому краю 1 декабря Фото: Правительство Хабаровского края

Первый день зимы сразу обрушит лютые морозы на жителей Хабаровского края. Минусовые температуры вместе с сильным ветром и снегом будут буйствовать на территории практически всего региона.

Погода в Хабаровске 1 декабря станет еще хуже, чем днем ранее. Синоптики не прогнозируют сильных осадков, но ожидают порывы ветра, скорость которого будет достигать 20 метров в секунду. Ночью в городе резко похолодает до -24. Днем столбик термометра покажет от -18 до -20 градусов.

Небольшой снег будет периодически идти во всех районах края. Ветер со скоростью до 20 метров в секунду также будет «гулять» по всей территории, кроме Севера - там его сила достигнет 24 метров в секунду.

На юге температура будет колебаться от -27 ночью до -16 днем. В центральных районах стоит ждать от -33 ночью до -12 днем, а на севере края от -33 ночью до -10 днем.

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