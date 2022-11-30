В Хабаровском крае сняты ограничения на движение междугородних пассажирских автобусов

В Хабаровском крае сняты ограничения на движения междугородних пассажирских автобусов Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается борьба с последствиями дорожного циклона. Вчера, 29 ноября, из-за выпавшего снега установили запрет на движение междугородних пассажирских автобусов по региональным трассам. Подрядчики с самого начала снегопада вышли на расчистку дорог и все еще продолжают работы. Для этого задействовано 62 спецмашины: автогрейдеры, экскаваторы и погрузчики.

- Сейчас проезд для всех видов транспорта обеспечен, но работы продолжаются. После уборки дорог от снега очистят остановки и тротуары, - рассказали в минтрансе Хабаровского края.

30 ноября снято ограничение на движение по трассам Комсомольск - Амурск, «Подъезд к селу Ачан», Хабаровск - Биробиджан, Хабаровск - Лидога - Ванино.

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