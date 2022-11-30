Первые аттестаты вручили экскурсоводам и гидам-переводчикам Хабаровского края Фото: @puntus_khv Фото: Социальные сети

30 ноября первые аттестаты и именные бейджи получили экскурсоводы и гиды-переводчики. Пока только пять специалистов справились с экзаменами. Теперь они включены в единый федеральный реестр. Это дает им возможность оказывать экскурсионные услуги.

- От всей души поздравляю и надеюсь, что благодаря вашему опыту, знаниям и любви к родному краю, жители и гости нашего региона будут получать яркие эмоции, интересную и достоверную информацию. Захватывающих вам экскурсий и новых впечатляющих маршрутов! - сказала Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

Церемония вручения аттестатов прошла в музее имени Гродекова в торжественной обстановке.

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