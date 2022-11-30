Рабочая группа по развитию парков начнет работу в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В мэрии Хабаровска прошло совещание. Участие в нем принял Сергей Кравчук, руководители профильных структур администрации города и представители ижевского Центра развития общественных пространств «Парки России». Деятельность этой компании основана на привлечении инвестиций в проекты, достижения самоокупаемости территорий, активизации общественной жизни и развития экономики. Первый проект «Парки Ижевска» уже успешно реализован. Сейчас это один из лучших в России культурно-развлекательных кластеров для семейного досуга.

- С 2018 по 2022 год в парках Ижевска побывало около 15 миллионов посетителей. Ежегодно на их территориях создается больше тысячи рабочих мест, и нам есть куда расти. Оборот бизнеса увеличивается из года в год. Мы также курируем событийный календарь, проводим около 500 мероприятий за год, - рассказал Сергей Буторин, директор центра «Парки России».

Глава компании поделился опытом ее развития, воплощения проектов в жизнь, предложил помощь в развитии парков и мест для отдыха в Хабаровске. В мэрии поддержали идею, отметив, что уместно было бы ее реализовать в парках имени Гагарина, Гайдара, Динамо и Северном.

- Для этого нужно создать единый центр организации досуга, который сформирует управленческую команду, будет разрабатывать концепции и тематики пространств, привлекать бизнес, создавать площадки для проведения мероприятий. Городские парки должны стать центрами полноценного отдыха, - сказал Сергей Кравчук.

По итогам совещания Сергей Кравчук поручил создать рабочую группу по модернизации работы парков.

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