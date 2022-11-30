Следком проверит детский сад №75 Хабаровска после вспышки кишечной инфекции

Следком проверит детский сад Хабаровска после вспышки кишечной инфекции Фото: МАДОУ «Детский сад № 75»

Следственный комитет запустил проверку детского сада №75 в Хабаровске. В учреждении зарегистрировано 16 случаев заболевания кишечной инфекцией у детей от трех до пяти лет.

Дети заболели друг за другом. Болезнь протекает в легкой форме. Детский сад закрыли на карантин. В настоящее время там проводятся проверки: обследование персонала и заболевших детей, пищевых продуктов и помещений. Также завершается дезинфекция помещений.

- По данному факту следственным отделом по Центральному району инициировано проведение процессуальной проверки по признакам нарушения санитарно-эпидемиологических правил, оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, халатности, - рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Результаты расследования покажут, нарушали ли сотрудники детского сада санитарные нормы. В случае если данный факт подтвердится, виновные понесут наказание.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

Заражено 16 детей: вспышка кишечной инфекции началась в детском саду Хабаровска

16 детей заболели острой кишечной инфекцией в детском саду №75 Хабаровска (подробнее)

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