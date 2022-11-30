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НовостиОбщество30 ноября 2022 7:26

Прокуратура Хабаровского края проверяет детский сад после заболевания детей

Проверку также начал следком
Нонна ГОНЧАРЕНКО
Прокуратура Хабаровского края проверяет детский сад после заболевания детей

Прокуратура Хабаровского края проверяет детский сад после заболевания детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура проводит расследование вспышки кишечной инфекции в детском саду №75 Хабаровска. Установлено, что там заболели 16 детей в разных группах учреждения.

Свои проверки также запустили следственный комитет и региональный Роспотребнадзор. Все заболевшие дети заразились в легкой форме и в настоящее время проходят амбулаторное лечение.

- В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению образовательным учреждением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Также будет проверена организация взаимодействия с органами санитарно-эпидемиологического благополучия населения и учреждениями образования, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. На данный момент детский сад закрыт до 2 декабря. В учреждении проходят проверки, исследования и дезинфекция.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

Заражено 16 детей: вспышка кишечной инфекции началась в детском саду Хабаровска

16 детей заболели острой кишечной инфекцией в детском саду №75 Хабаровска (подробнее)

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