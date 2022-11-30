Прокуратура Хабаровского края проверяет детский сад после заболевания детей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокуратура проводит расследование вспышки кишечной инфекции в детском саду №75 Хабаровска. Установлено, что там заболели 16 детей в разных группах учреждения.
Свои проверки также запустили следственный комитет и региональный Роспотребнадзор. Все заболевшие дети заразились в легкой форме и в настоящее время проходят амбулаторное лечение.
- В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению образовательным учреждением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Также будет проверена организация взаимодействия с органами санитарно-эпидемиологического благополучия населения и учреждениями образования, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. На данный момент детский сад закрыт до 2 декабря. В учреждении проходят проверки, исследования и дезинфекция.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:
Заражено 16 детей: вспышка кишечной инфекции началась в детском саду Хабаровска
16 детей заболели острой кишечной инфекцией в детском саду №75 Хабаровска (подробнее)
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