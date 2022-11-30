Министр туризма Хабаровского края вручила аттестаты гидам региона Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске состоялось торжественное вручение аттестатов гидам и экскурсоводам края. Документы специалисты получали из рук Екатерины Пунтус, министра туризма региона. Церемония прошла в Гродековском музее.

Профессионалы подтвердили свои знания и умения. По новым правилам они обязаны иметь государственную аттестацию. После обучения и экзаменов специалистам вручают также и именные нагрудные карточки.

- С 1 июля будущего года неаттестованные гиды не смогут оказывать экскурсионные услуги. Планируется, что к этому времени обязательную аттестацию в регионе пройдут около 100 специалистов. Вы одними из первых в крае подтвердили свои знания, успешно прошли экзаменационные испытания. От всей души поздравляю вас и надеюсь, что благодаря вашему опыту, знаниям и любви к родному краю, туристы и жители региона во время экскурсий будут получать не только интересную, но и, что не менее важно, достоверную информацию, - сказала Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

В первом потоке гидов было восемь участников. С тестированием справились все, однако трое из них не смогли сдать практическую часть и отправились на пересдачу.

Всего в стране квалификационный экзамен успешно прошли уже 246 гидов, их включили в федеральный реестр. Хабаровский край лидирует среди регионов ДФО по количеству аттестованных специалистов, а также входит в топ-15 по России.

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