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НовостиТуризм30 ноября 2022 7:59

Министр туризма Хабаровского края вручила аттестаты гидам региона

Специалисты подтвердили свои знания
Марина ГОНЧАРЕНКО
Министр туризма Хабаровского края вручила аттестаты гидам региона

Министр туризма Хабаровского края вручила аттестаты гидам региона

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске состоялось торжественное вручение аттестатов гидам и экскурсоводам края. Документы специалисты получали из рук Екатерины Пунтус, министра туризма региона. Церемония прошла в Гродековском музее.

Профессионалы подтвердили свои знания и умения. По новым правилам они обязаны иметь государственную аттестацию. После обучения и экзаменов специалистам вручают также и именные нагрудные карточки.

- С 1 июля будущего года неаттестованные гиды не смогут оказывать экскурсионные услуги. Планируется, что к этому времени обязательную аттестацию в регионе пройдут около 100 специалистов. Вы одними из первых в крае подтвердили свои знания, успешно прошли экзаменационные испытания. От всей души поздравляю вас и надеюсь, что благодаря вашему опыту, знаниям и любви к родному краю, туристы и жители региона во время экскурсий будут получать не только интересную, но и, что не менее важно, достоверную информацию, - сказала Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

В первом потоке гидов было восемь участников. С тестированием справились все, однако трое из них не смогли сдать практическую часть и отправились на пересдачу.

Всего в стране квалификационный экзамен успешно прошли уже 246 гидов, их включили в федеральный реестр. Хабаровский край лидирует среди регионов ДФО по количеству аттестованных специалистов, а также входит в топ-15 по России.

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