Хабаровск передал три машины в зону проведения СВО Фото: Администрация Хабаровска

Муниципальные предприятия Хабаровска передали ЗИЛ-131, КАМАЗ и УАЗ в зону проведения СВО. Планируется, что «буханку» будут использовать для эвакуации и перевозки больных и раненых в качестве санитарной машины. Топливозаправщики также пригодятся для нужд военнослужащих.

Такое решение приняли главы предприятий. Часть их сотрудников также мобилизовали, или они сами вызвались добровольцами и отправились в зону боевых действий. Один из руководителей подарил военнослужащим свой личный внедорожник.

- Это личный мой подарок ребятам. Не могу по-другому, - сказал мужчина.

Ранее мэрия Хабаровска уже отправляла в воинские части шесть внедорожников из своего автопарка. Транспортные предприятия города в свою очередь собрали более четырех миллионов рублей в поддержку вооруженных сил России.

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