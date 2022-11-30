Хабаровск передал три машины в зону проведения СВО
Фото: Администрация Хабаровска
Муниципальные предприятия Хабаровска передали ЗИЛ-131, КАМАЗ и УАЗ в зону проведения СВО. Планируется, что «буханку» будут использовать для эвакуации и перевозки больных и раненых в качестве санитарной машины. Топливозаправщики также пригодятся для нужд военнослужащих.
Такое решение приняли главы предприятий. Часть их сотрудников также мобилизовали, или они сами вызвались добровольцами и отправились в зону боевых действий. Один из руководителей подарил военнослужащим свой личный внедорожник.
- Это личный мой подарок ребятам. Не могу по-другому, - сказал мужчина.
Ранее мэрия Хабаровска уже отправляла в воинские части шесть внедорожников из своего автопарка. Транспортные предприятия города в свою очередь собрали более четырех миллионов рублей в поддержку вооруженных сил России.
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