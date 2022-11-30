Первый зампрокурора Хабаровского края выявил нарушения при застройке Комсомольска-на-Амуре
Фото: Прокуратура Хабаровского края
Сергей Лубенец, первый заместитель прокурора Хабаровского края, оценил темпы строительства объектов в рамках исполнения долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Он выявил нарушения при застройке города.
Сергей Лубенец посетил несколько объектов, среди которых были объекты инженерной защиты, водоснабжения, спортивные центры, подъездная дорога, набережная и два учреждения здравоохранения. Отмечается, что должностные лица ответственно подходят к срокам исполнения задач.
- Также осмотрены объекты по не реализующимся мероприятиям долгосрочного плана. Установлено, что органами местного самоуправления и краевыми властями не принимаются необходимые меры для выполнения поставленных задач. Выявлены нарушения сроков выполнения и отставание от графиков строительства, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
По итогам проверки было внесено преставление в правительство Хабаровского края, а также приняты меры прокурорского реагирования в отношении подрядчиков.
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