Очистка дорог в Хабаровске продолжится в штатном режиме Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске продолжают бороться со снегопадами. Главной проблемой стали огромные пробки, поразившие центр и окраины города. Чтобы побороть временные трудности, на помощь приходит снегоуборочная техника. Водители испугались, что их автомобили будут принудительно эвакуировать, однако информация оказалась недостоверной.

- Эвакуаторы могут пригодиться только в том случае, если автомобиль припаркован на проезжей части не по правилам дорожного движения. В таком случае машина мешает проезду снегоочистительной техники, и может потребоваться ее передвинуть. Но мы не вывозим сразу на штрафстоянку, а отгоняем в соседние дворы, где она не будет мешать проезду. Никаких прямых указаний об эвакуации мы на данный момент не получали, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Баранов, представитель УГИБДД УМВД РФ по Хабаровску.

За безопасностью и очисткой дорог пристально следят в администрации города. Последствия снегопада стараются оперативно устранять.

- Сегодня на региональных дорогах задействовано более 60 единиц техники, в том числе автогрейдеры, экскаваторы и погрузчики. На текущий момент проезд для всех видов транспорта по всем краевым дорогам обеспечен, однако работы продолжаются. Вторым этапом будет произведена расчистка остановок и тротуаров, - рассказали в региональном минтрансе.

Переживать не стоит, главное не парковаться в неочищенных зонах и минуя правила правильной стоянки. Не стоит оставлять машины под знаками «Остановка запрещена», а также перегораживать въезды на прилегающие территории.

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