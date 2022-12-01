Законодательная дума Хабаровского края приняла законы о социальной защите населения

Закдума Хабаровского края приняла законы о соцзащите населения Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В Хабаровском крае состоялось заседание закдумы, во время которого были пересмотрены законы о соцзащите населения. Депутаты пересмотрели меры поддержки для участников военной спецоперации и их семей. Теперь дети военнослужащих будут обеспечены горячим питанием не только в детсадах и школах, но и в средних профессиональных образовательных учреждениях. Семьям бойцов положена бесплатная юридическая помощь.

Дополнен перечень соцуслуг населению:

- содействие в сборе и оформлении документов для получения государственных и муниципальных услуг;

- доставка жителей сел и поселков старше 65 лет в медицинские и социальные организации;

- организация перевозок службой «Социальное такси» инвалидов и людей старше 80 лет, оказание других услуг (теперь это право предоставлено некоммерческим организациям).

Депутаты расширили список лиц, которые могут получить жилье в домах ветеранов. Это люди старше 75 лет, имеющие статус ветеранов труда, и их супруги, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилье.

Теперь матери, оставившие детей в роддоме или давшие согласие на усыновление, не могут претендовать на получение маткапитала.

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