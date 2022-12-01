Эпидемия вернулась: на Колыме выявили первых зараженных свиным гриппом

Вспышка свиного гриппа произошла в Магаданской области Фото: минздрав Магаданской области

Опасное заболевание, которое потрясло весь мир в далеком 2009 году, опять вернулось. Медики зафиксировали вспышку свиного гриппа в Магаданской области. Еще 29 ноября региональный минздрав сообщал о семи случаях заражения, но уже через день появилась информация, что больных больше 60.

- За последнюю неделю значительно выросло количество магаданцев, заразившихся вирусной инфекцией, - сказал Игорь Николов, главврач «Городской поликлиники».

Отметим, что на Колыме растет число заболевших не только свиным гриппом, но и ОРВИ. По мнению врачей, рост заболеваемости стоит ждать еще одну-две недели, после чего динамика должна пойти на спад.

Напомним, что свиной грипп или А(H1N1) по симптомам мало чем отличается от ОРВИ. Его опасность в том, что заболевание вызывает тяжелые осложнения, опасные для жизни человека.

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