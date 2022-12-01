Лучшие управляющие компании выбрали в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице прошел конкурс «Хабаровская марка», по итогам которого выбрали две лучшие управляющие компании. Организация «Ремстрой-Хабаровск» стала лучшей по качеству управления, содержания и ремонта. Она обслуживает жилфонд общей площадью 500 тысяч квадратов. Еще один победитель - «ДВ-Союз». Компания также следит за жилфондом площадью больше 500 тысяч квадратных метров.

- Задачи городского конкурса «Хабаровская марка» в этой номинации - повышение качества услуг ЖКХ, определение эффективно работающих управляющих организаций, перспективных инвестиционных и инновационных проектов, - сказал Олег Кустов, начальник отдела управления ЖКХ и эксплуатации жилфонда администрации Хабаровска.

При выборе победителей судьи оценивали уровень выполненного капремонта, модернизации жилфонда и дворов, оборудования зон отдыха и занятости детей на жилмассивах, принимали во внимание количество жалоб от жильцов и реакцию управляющей компании на эти обращения, стоимость услуг.

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