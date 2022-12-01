«Горячая линия» ко Дню инвалидов начала работу в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Международный день инвалидов отметят в России 3 декабря. Праздник посвящен людям с ограниченными возможностями здоровья. В каждом регионе страны готовят развлекательные мероприятия. В Хабаровском крае также запустят горячую линию для консультаций людей с инвалидностью по всем вопросам.

- У каждой службы региона работает свой телефонный номер, на котором специалисты будут принимать звонки. К работе линии подключатся представители социальных ведомств, минздрава края, комитета по труду и занятости населения, ПФР и Фонда социального страхования, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Горячая линия будет работать по будням с 10:00 до 13:00.

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