Росгвардейцы задержали трех преступников в Хабаровске Фото: УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю

30 ноября около 20:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что в районе Радищева замечены трое мужчин со скруткой силового кабеля. Они несли провода в пункт приема металлолома. Патрулируя дворы по Кубяка, росгвардейцы заметили мужчин, подходящих под описание. Никто из них не смог ответить, откуда взяли кабель, но признались, что хотели сдать его на металл. Правоохранители их задержали и доставили в отделение полиции.

- Каждый из троих мужчин в возрасте от 27 до 40 лет раньше привлекался к административной ответственности, - рассказали в пресс-службе УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю.

Еще одного подозреваемого задержали благодаря охраннику предприятия, расположенного на Суворова. Он вызвал росгвардейцев, нажав тревожную кнопку. Приехавшие бойцы обнаружили 35-летнего мужчину, который обжигал кабель, украденный с территории предприятия. Оказалось, что он уже находился в оперативном розыске, поэтому его задержали и также доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.