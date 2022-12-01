Паромную переправу Ванино – Холмск модернизируют в 2023 году Фото: Правительство Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края прошел 26-й Координационный совет транспортного комплекса по перевозке грузов между материком и островом Сахалин. Основной темой обсуждения стала работа переправы Ванино - Холмск и реконструкция причального комплекса. Через него ежегодно перевозят более 12 тысяч тонн грузов и около 20 тысяч пассажиров.

- Обновление комплекса будет проводиться без остановки сообщения. Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции береговых сооружений. Пройден первый этап. Модернизация необходима для безопасного и эффективного функционирования паромной переправы, - сказал Владимир Березовский, замминистра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

В планах замена двух паромов новыми, отечественного производства. Сдача первого судна «Александр Деев», строящегося на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) в Комсомольске, запланирована на конец 2022 года. Спуск на воду второго парома - «Василий Ощепков» - ожидается в сентябре 2023 года. Новые суда могут работать и на существующих мощностях обоих портов. Но чтобы увеличить пропускную способность и нарастить объемы грузоперевозок, нужна модернизация инфраструктуры с обеих сторон.

Участники совета также отметили важность возвращения «Холмского морского торгового порта» в режим «одного окна». Тогда предприниматели смогут оплачивать услуги безналичным способом и получать необходимые документы.

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