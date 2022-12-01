Россельхознадзор выявил грубые нарушения на птицефабриках Хабаровского края Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Сотрудники Россельхознадзора проверили две птицефабрики Хабаровского края, на которых обнаружили грубые нарушения в их работе.

- На территории предприятий гнездятся сороки, вороны, обитают стаи голубей. Это создает угрозу заражения поголовья фабрик птичьим гриппом, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Во время проверок было установлено, что предприятие не проводит термообработку комбикормов. Ограждения вокруг фабрик нарушены, из-за чего на их территории могут проникнуть третьи лица. Въездные дезбарьеры не заправлены дезинфицирующими средствами. На предприятиях не созданы условия, которые не позволили бы гнездиться дикой птице.

Руководству птицефабрик выданы предписания об устранении нарушений. Составлено четыре протокола в отношении должностных и юрлиц.

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