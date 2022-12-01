Выставка-ярмарка пройдет 2 декабря в комсомольской ИК-7 Фото: УФСИН России по Хабаровскому краю

Комсомольчан и гостей города приглашают на ярмарку, которая пройдет 2 декабря в выставочном павильоне ИК-7 УФСИН России по Хабаровскому краю. На экспозиции представят изделия ручной работы, сделанные осужденными: сувенирная, мебельная и текстильная продукция.

- Осужденные в ИК-7 изготавливают шкатулки и нарды ручной работы, журнальные столы, шкафы, офисную мебель, мебель для дома и загородного отдыха, постельное белье и спецодежду, - сообщили в УФСИН России по Хабаровскому краю.

Мероприятие пройдет по адресу Павловского, 21, через дорогу от административного здания ИК-7, с 13:00 до 17:00.

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