В Хабаровском крае проходит голосование за обустройство дворов в 2023 году Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае уже сданы все объекты, которые ремонтировали в рамках программы «1000 дворов на Дальнем Востоке» в 2022 году. Теперь жители приступили к выбору территорий, которые обновят в 2023 году. Голосование началось на портале «Голос 27».

- Проект создан для того, чтобы семьи с детьми чувствовали себя комфортно. В городах и селах создаются условия, чтобы ребята играли, общались и развивались физически и интеллектуально, а их родители не переживали за безопасность детей, - рассказали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Несмотря на то, что поставки импортного оборудования прекратились, все работы, запланированные на 2022 год, закончились в срок до 1 декабря. Сделать это получилось благодаря отечественным производителям, которые в короткие сроки увеличили объемы производства и подстроились под новые условия работы.

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