Михаил Дегтярев посетил стройпрощадку тепломагистрали №35 в Хабаровске Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Строительство тепломагистрали №35 позволит нарастить темпы возведения жилых домов в микрорайонах №№ 6, 7 и «Ореховая Сопка». Посмотреть на то, как продвигаются работы, приехал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Для нас это знаковый проект. Его реализация даст порядка 2,5 миллиона квадратных метров жилья. Завершить стройку планируем в 2024 году, - сказал Михаил Дегтярев.

Тепломагистраль строится с участием концессионера, входящего в «Группу Полипластик». Это крупнейший отечественный производитель полимерных труб. Уже начались первые поставки материалов на стройплощадку. Общая стоимость проекта оценивается в 5,5 миллиарда рублей. Деньги на создание тепломагистрали №35 выделены из собственных и заемных средств инвестора, а также за счет инфраструктурного бюджетного кредита. Хабаровский край получил 3,1 миллиарда, в этом году освоено больше трети от суммы.

На Хабаровском трубном заводе запустили новое производство стальных труб в ППУ-изоляции большого диаметра, которые будут использоваться при строительстве объекта.

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