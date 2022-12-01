Жителей Хабаровского края приглашают сдать онлайн-зачет по финансовой грамотности Фото: Правительство Хабаровского края

Всех жителей Хабаровского края приглашают пройти бесплатный зачет по финансовой грамотности. Сделать это можно в онлайн-режиме на сайте финзачет.ру с 1 по 15 декабря. Можно выбрать один из уровней сложности - базовый (для новичков) и продвинутый.

- Прохождение личного зачета займет не больше получаса, а семейного - около 60 минут. Количество попыток прохождения не ограничено, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

После тестирования система проанализирует результаты и выдаст рекомендации по изучению дополнительных материалов по тем вопросам, на которые были даны неправильные ответы.

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