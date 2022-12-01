Первые случаи заражения гриппом зарегистрированы в Хабаровском крае Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровском крае в последние недели растет заболеваемость ОРВИ. Кроме того, уже зарегистрированы первые случаи гриппа.

- По результатам лабораторных исследований, среди населения циркулируют респираторные вирусы: грипп А, SARS CoV-2, риновирусы, парагрипп и другие, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Чтобы не допустить эпидемии, в регионе проходит вакцинация от гриппа. Планируется поставить прививки 616 тысячам человек. Сейчас план выполнен на 85,2%. Из общей численности населения края вакцинировано 42,8%.

В краевом Роспотребнадзоре напомнили, что прививка эффективнее всего не только защищает от заражения гриппом, но и от тяжелых последствий заболевания.

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